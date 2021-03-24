Galatasaray'da Sofiane Feghouli kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tek forvetli eski düzene dönmeyi planlarken, oyuncu seçimlerinde de bazı değişikliklere hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, milli aradan sonra Atakaş Hatay maçıyla beraber Sofiane Feghouli'yi ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Cezayirli futbolcuyu sağ önde, kanat forvet olarak düşünen Terim, oyun içerisinde zaman zaman Feghouli'yi 10 numara pozisyonuna çekmenin hesaplarını da yapıyor.Süper Lig'in kalan periyodunda Feghouli'nin tecrübesine ve yeteneklerine ihtiyaç duyan Fatih Terim bu nedenle Cezayirli futbolcundan büyük beklenti içinde. Diğer taraftan sistem değişikliği ile beraber sol önde de Henry Onyekuru tekrar 11'e dönecek. Terim böylece hem en uçta Mustafa Muhammed'e şans verecek hem de kanat forvet olarak Feghouli ve Onyekuru'yu kullanacak.Sarı-kırmızılı takımın geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle bu formasyona hemen adapte olması bekleniyor. Fatih Terim son iki maçta 10 numara pozisyonunda oynattığı Emre Akbaba'yı ise kulübeye çekecek.