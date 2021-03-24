Galatasaray'da Sofiane Feghouli kararı

Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, milli aranın ardından kadroda revizyona gidiyor.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Galatasaray'da Sofiane Feghouli kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2021 12:18
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tek forvetli eski düzene dönmeyi planlarken, oyuncu seçimlerinde de bazı değişikliklere hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, milli aradan sonra Atakaş Hatay maçıyla beraber Sofiane Feghouli'yi ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Cezayirli futbolcuyu sağ önde, kanat forvet olarak düşünen Terim, oyun içerisinde zaman zaman Feghouli'yi 10 numara pozisyonuna çekmenin hesaplarını da yapıyor.

Süper Lig'in kalan periyodunda Feghouli'nin tecrübesine ve yeteneklerine ihtiyaç duyan Fatih Terim bu nedenle Cezayirli futbolcundan büyük beklenti içinde. Diğer taraftan sistem değişikliği ile beraber sol önde de Henry Onyekuru tekrar 11'e dönecek. Terim böylece hem en uçta Mustafa Muhammed'e şans verecek hem de kanat forvet olarak Feghouli ve Onyekuru'yu kullanacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle bu formasyona hemen adapte olması bekleniyor. Fatih Terim son iki maçta 10 numara pozisyonunda oynattığı Emre Akbaba'yı ise kulübeye çekecek.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.