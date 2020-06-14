Çaykur Rizespor maçının provasının yapıldığı son taktik idmanda Fatih Terim, Donk'un yanında daha tecrübeli olan Ahmet Çalık'ı oynattı.



Sistemsel olarak ligin son 10 maçında yakaladığı namağlup serisini bozmak istemeyen Terim, defansa destek olması için Lemina'ya özel görevler verdi.



Gabonlu oyuncudan sık sık defansa katkı vermesini isteyen tecrübeli teknik adam, top rakipteyken savunma hattını üçleyecek. Lemina ayrıca geriden oyun kuracak. Kanat hücumları ile de Radamel Falcao bol bol beslenmeye çalışacak.



