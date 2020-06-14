Galatasaray'da sistemin sigortası Mario Lemina

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor maçı için Mario Lemina'ya özel görevler verdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da sistemin sigortası Mario Lemina
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14 Haziran 2020 10:55
Çaykur Rizespor maçının provasının yapıldığı son taktik idmanda Fatih Terim, Donk'un yanında daha tecrübeli olan Ahmet Çalık'ı oynattı.

Sistemsel olarak ligin son 10 maçında yakaladığı namağlup serisini bozmak istemeyen Terim, defansa destek olması için Lemina'ya özel görevler verdi.

Gabonlu oyuncudan sık sık defansa katkı vermesini isteyen tecrübeli teknik adam, top rakipteyken savunma hattını üçleyecek. Lemina ayrıca geriden oyun kuracak. Kanat hücumları ile de Radamel Falcao bol bol beslenmeye çalışacak.



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