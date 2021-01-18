Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi

Galatasaray'da Belhanda ve Luyindama, sarı kart sırında derbiye çıktı ve kart görmeden derbiyi tamamladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi
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18 Ocak 2021 10:16
Galatasaray'ın agresif oyun tarzıyla dikkat çeken iki oyuncusu da Vodafone Park'taki karşılaşmada kart görmedi.

Her iki futbolcu, Cim Bom'un hafta içinde evinde oynayacağı Denizlispor maçında forma giyebilecek. Kırmızı kart gören Diagne ise cezası nedeniyle oynayamayacak.

Falcao da sakat olduğu için Denizlispor mücadelesinde ileri uçta Oğulcan veya Babel'in görev yapması bekleniyor. 



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