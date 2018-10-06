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Galatasaray'da Sinan Gümüş, Avrupa radarında!

Portolu futbolcuları izlemek için Galatasaray maçına gelen Avrupa dev kulüplerinin scoutları, sarı-kırmızılılarda forvet oynayan Sinan Gümüş'ü listelerine aldı. Sarı-kırmızılı oyuncu, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında gözaltında tutulacak.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'da Sinan Gümüş, Avrupa radarında!
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06 Ekim 2018 06:34
Galatasaray'ın kaybetse bile oynadığı güzel futbolla alkışlandığı Porto deplasmanında Sinan Gümüş, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Her zaman Porto'yu yakın mercek altına alan Avrupa'nın dev kulüplerin scoutlarının özellikle Sinan Gümüş'ün performansından çok etkilendikleri ortaya çıktı.

Juventus, Atletico Madrid, Chelsea gibi dünya devlerinin Alex Telles ve Jesus Corona'yı takibe aldıkları ancak Galatasaray maçında bu futbolcularla beraber Sinan Gümüş'ün ismini not ettikleri belirtildi. Bu kulüplerin Sinan'ı özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında izlemeye devam edecekleri dile getirildi.

Portolu idarecilerin de Sinan Gümüş'ün durumunu araştırdıkları belirtildi. Portekiz ekibinin de Sinan'la yakından ilgilenme kararı aldığı bildirildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili sarı-kırmızılılar devre arasında harekete geçmeyi planlıyordu. Ancak Sinan'in Portekiz'de dikkat çekmesinden sonra bu görüşmelerin öne çekilmesi bekleniyor.

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