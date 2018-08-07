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Galatasaray'da Silva için acil zirve!

Gomis krizinin sona ermemesi üzerine yönetim acil eylem planına geçti. Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva'nın kiralanması için görüşmeler hızlandırılacak. aİtlyan kulübü ile tüm prüzler çözülecek.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da Silva için acil zirve!
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07 Ağustos 2018 05:46
Forvet hattına takviye yapmak için çalışmalar yapan Galatasaray, Gomis krizinin sona ermemesi üzerine golcü transferinde acil eylem planına geçmiş durumda.

KİRALANMASI AN MESELESİ

Galatasaray yönetimi bir süredir kiralamak için görüşmeler yaptığı Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva işini daha fazla uzatmak istemiyor.

Görüşmelerin hızlandırılacağı ve Milan ile kalan ufak tefek prüzlerin de aciliyetle giderileceği ifade ediliyor.

Gonzalo Higuain'i transfer eden Milan'da 4. forvet konumuna düşen Andre Silva'nın transferinin an meselesi olduğu da gelen haberler arasında..



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