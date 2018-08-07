Galatasaray'da Silva için acil zirve!

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Forvet hattına takviye yapmak için çalışmalar yapankrizinin sona ermemesi üzerine golcü transferinde acil eylem planına geçmiş durumda.Galatasaray yönetimi bir süredir kiralamak için görüşmeler yaptığı Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva işini daha fazla uzatmak istemiyor.Görüşmelerin hızlandırılacağı ve Milan ile kalan ufak tefek prüzlerin de aciliyetle giderileceği ifade ediliyor.Gonzalo Higuain'i transfer eden Milan'da 4. forvet konumuna düşen Andre Silva'nın transferinin an meselesi olduğu da gelen haberler arasında..