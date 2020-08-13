Galatasaray'da Seri bekleniyor

Galatasaray, Michael Seri'yi yeniden kiralamak için Fulham'ın yaptığı görüşmeleri bekliyor. Premier Lig'e çıkan İngiliz ekibi şu ana kadar Fildişili oyuncu için beklediği rakamı bulamadı. Beklediğine yakın rakamlar getiren takımlar ise yılda 2.5 milyon euro isteyen Seri'yi ikna edemedi.



Hem Fulham'ı hem de Seri'yi ikna edecek bir takım ortaya çıkmazsa, Fildişili oyuncunun G.Saray'a dönme ihtimali var.



