Galatasaray'da Serdar Aziz ile yollar ayrıldı! F.Bahçe'ye imza atıyor

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Serdar Aziz için son nokta kondu.
A Spor'un haberine göre Galatasaray, Serdar Aziz'in alacaklarına karşılık ve bir miktar para karşılığında sözleşmesini feshetti.
2.6 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESİH
Sözleşme feshi, Serdar Aziz'in 1.8 milyon € alacaklarına karşılık gerçekleşti. Tecrübeli futbolcu, bu paranın üzerine 800 bin euro daha koydu ve 2.6 milyon euro karşılığında Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi.
Galatasaray ile yollarıını ayıran Milli stoperin kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
A Spor'un haberine göre Galatasaray, Serdar Aziz'in alacaklarına karşılık ve bir miktar para karşılığında sözleşmesini feshetti.
2.6 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESİH
Sözleşme feshi, Serdar Aziz'in 1.8 milyon € alacaklarına karşılık gerçekleşti. Tecrübeli futbolcu, bu paranın üzerine 800 bin euro daha koydu ve 2.6 milyon euro karşılığında Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi.
Galatasaray ile yollarıını ayıran Milli stoperin kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın