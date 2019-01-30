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Galatasaray'da Serdar Aziz ile yollar ayrıldı! F.Bahçe'ye imza atıyor

Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Serdar Aziz, Fenerbahçe ile sözleşme imzalıyor.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da Serdar Aziz ile yollar ayrıldı! F.Bahçe'ye imza atıyor
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30 Ocak 2019 20:55
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Serdar Aziz için son nokta kondu. 

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Serdar Aziz'in alacaklarına karşılık ve bir miktar para karşılığında sözleşmesini feshetti.

2.6 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA FESİH

Sözleşme feshi, Serdar Aziz'in 1.8 milyon € alacaklarına karşılık gerçekleşti. Tecrübeli futbolcu, bu paranın üzerine 800 bin euro daha koydu ve 2.6 milyon euro karşılığında Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray ile yollarıını ayıran Milli stoperin kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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