Galatasaray'da Semih Kaya transferi iptal!

Galatasaray, geride bıraktığımız sezon yarıştığı üç kulvarda da hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Aslan, bu başarısızlığı arkasında bırakıp tamamen yeni sezona kilitlendi.TFF'nin açıkladığı harcama limiti ve gelecek sezon uygulamaya geçecek olan yabancı kuralına uygun hareket etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, transferleri de buna göre yapıyor.Daha önce Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Aslan, ilk olarak kendi altyapısından çıkan Arda Turan'ın transferini duyurdu. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı görüşmeler sonrasında ise 3 isme izin çıkmadı.Fatih Terim'in daha önce üç oyuncuya da sıcak baktığı ancak yönetim ile yaptığı görüşmeler sonrasında transferlerin rafa kaldırıldığı öğrenildi. Yabancı sınırının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması nedeniyle Galatasaray'da Semih Kaya'nın transferi suya düştü.Daha önce yabancı sınırı geleceği için Çalık'ı isteyen takımların devreden çıkması yüzünden, takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalktı. Terim de bu yüzden hem Çalık'ı hem de Semih'i rotasyonda tutmamak için Semih'in transferini veto etti.Fenerbahçe'yle anlaşan Caner Erkin'den de menajerinin tutumundan dolayı vazgeçildiği ifade edildi. Galatasaray'da son veto ise yine eski futbolcusu Emre Çolak için çıktı.