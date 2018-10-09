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Galatasaray'da Selçuk ve Eren seferberliği!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Selçuk İnan ve Eren Derdiyok'un geri dönmesi için seferberlik ilan edildi.

Kaynak: Vatan
Galatasaray'da Selçuk ve Eren seferberliği!
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09 Ekim 2018 08:38
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçı öncesinde Galatasaray, Eren Derdiyok sorunu ile çalkalandı.

Sakatlığının iyileşmesi sonrasında Selçuk İnan ile birlikte kafileye alınan ve Portekiz'e götürülen Eren Derdiyok, son idmanda bacağında ağrı hissedince Porto maçında sahaya çıkmadı.

Teknik heyet, elindeki tek forvet olan Eren'i zorunlu olarak kadroya almazken Sinan sahaya çıktı. Milli ara sonrasında Bursaspor maçı ile başlayacak ve Schalke maçları ile devam edecek süreçte Eren'in sahalara dönmesi de çok önemli.

Bu nedenle sağlık heyeti hem Eren hem de Selçuk İnan'ın tedavisi için yoğun emek harcarken iki oyuncunun da bu hafta tedavilerinin tamamlanması ve bir an önce oynayabilecek duruma gelmeleri planlanıyor.

 

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