Galatasaray'da Selçuk ve Eren seferberliği!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçı öncesindesorunu ile çalkalandı.Sakatlığının iyileşmesi sonrasında Selçuk İnan ile birlikte kafileye alınan ve Portekiz'e götürülen Eren Derdiyok, son idmanda bacağında ağrı hissedince Porto maçında sahaya çıkmadı.Teknik heyet, elindeki tek forvet olan Eren'i zorunlu olarak kadroya almazken Sinan sahaya çıktı. Milli ara sonrasında Bursaspor maçı ile başlayacak ve Schalke maçları ile devam edecek süreçte Eren'in sahalara dönmesi de çok önemli.Bu nedenle sağlık heyeti hem Eren hem de Selçuk İnan'ın tedavisi için yoğun emek harcarken iki oyuncunun da bu hafta tedavilerinin tamamlanması ve bir an önce oynayabilecek duruma gelmeleri planlanıyor.