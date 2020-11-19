Galatasaray'da Sekidika sürprizi

Fatih Terim, antrenmanlardaki performansını beğendiği Nijeryalı oyuncuya hazır olması talimatını verdi. Cim-Bom'da Arda ve Babel'in yokluğunda iyi bir alternatif olarak görülüyor

Haber; Milliyet
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Galatasaray'da Sekidika sürprizi
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19 Kasım 2020 07:44
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kovid-19 vakaları ve sakatlıklarla sarsılan Galatasaray'da yüzleri güldüren tek olumlu gelişme Jesse Sekidika'da yaşandı.

Geride kalan 8 haftada sadece Ankaragücü maçında kadroda dahil edilen ama süre alamayan 24 yaşındaki forvet, antrenmanlarda performansı ile dikkat çekti.

Yüksek motivasyonu ve gelişiminden memnun kalan Teknik Direktör Fatih Terim, Nijeryalı oyuncuya hazır olması talimatını verdi.

5 oyuncunun koronavirüse yakalanması ve 3 futbolcunun sakatlığı nedeniyle elinde sınırlı sayıda futbolcu kalan Teknik Direktör Fatih Terim, Jesse'yi ihtiyaca göre Arda ve Babel'in yokluğunda solda veya en uçta oynatma ihtimallerini değerlendiriyor.

Bu sezon tek bir dakika bile oynamayan ama antrenmanlardaki çalışkanlığı ile göze giren Jesse Sekidika'nın Kayseri maçını kendisi için büyük fırsat olarak gördüğü belirtildi.

Galatasaray'ın yatırım amaçlı transferi olan Sekidika geride bıraktığımız sezon devre arasında Eskişehirspor'dan kadroya dahil edilmişti. 3.5 sene daha sözleşmesi bulunan sarı-kırmızılı futbolcu yıllık 250 bin euroya oynuyor



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