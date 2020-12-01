Galatasaray'da seçim tarihi yenilenecek mi?

Seçim hareketliliği yaşayan Galatasaray'da gözler yapılacak yönetim kurulu toplantısında olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da seçim tarihi yenilenecek mi?
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01 Aralık 2020 13:14
Kısa bir süre seçim hareketliliği yaşayan Galatasaray'da gözler yapılacak yönetim kurulu toplantısında olacak.

Geçtiğimiz hafta içinde bakanlık kararı ile 21 Şubat'a kadar kongrenin yapılamayacağı açıklanmıştı. 26 Aralık olarak açıklanan 'olağanüstü kongre iptal mi edilecek yoksa yeni bir tarih mi belirlenecek' merakla bekleniyor.

Adaylar bu karara göre hazırlıklarını yapacakları belirtiliyor.



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