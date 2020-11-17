Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz mahkemenin verdiği kararla birlikte aday olma kararı aldı.



Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Pandemi sürecinin kötüye gitmesi nedeniyle aralık ayının sonunda vakaların daha da artacağı tahmin edilirken, seçimin normal takviminde 2021 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.



Cengiz'in de önünün açılmasıyla beraber ekibini yenileyerek seçime gireceği belirtiliyor.



ADAYLIĞININ ÖNÜNDE ENGEL YOK



İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, dünkü karar duruşmasında, Galatasaray'ın 23 Mart 2019'daki mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararını iptal etti. Bu kararla Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yeniden adaylığının önünde bir engel kalmadı.



"BİZ G.SARAY İÇİN VARIZ"



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bunu, "Tarihi bir karar" olarak değerlendirerek, "Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu konuda aldığı bir içtihat kararı zaten var. Mahkememiz de buna uydu. Su aktı, yerini buldu. Bu bağlamda biz demokratik hukuk devleti içinde, bu tür vesayet makamlarının yavaş yavaş kırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu katkıda bulunan yönetim kurulu üyelerimize, avukatlarımıza" diye konuştu.



Başkan Cengiz şöyle devam etti:



"Seçim olayı illa ibra ile olmaz. Camianın isteği, yönetimin isteği ve şartların oluşmasıyla olur. Aday olan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Herkes Galatasaray için çalışıyor. Buna da inanıyorum. Biz de Galatasaray için varız. Sağlığım elverdikçe Galatasaray'a her zaman, sonuna kadar hizmete devam edeceğim. Var olsun camiamız, var olsun taraftarlarımız. Yaşasın Galatasaray."





