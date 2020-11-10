Galatasaray'da seçim kararı!

Fatih Altaylı'nin Galatasaray sözleri;

Seçim tarihinin belli olmasının ardından açıklama yapan Burak Elmas "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, 19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpte şu ana kadar iki aday ortaya çıktı;"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur""Mustafa Cengiz aday olmayı düşünmeden önce yapmadığı iki genel kurulu düşünsün. Önce onları yapsın. Mali genel kuruldan kaçan yönetimin edebinden şüphe ederim. Herkes yapıyor bir tek Galatasaray pandemiden dolayı yapamıyor. Menajerlere yapılan ne olduğu belirsiz ödemeler... Karlı denilirken karsız çıkan şirketler... İbra edilmemeleri mantık kazanıyor.""Birincisi kimse kendini erken ortaya atıp yıpranmak istiyor, ikincisi kim aday olacak diye bekleyen var. Yönetimin içinden adaylar olduğu söyleniyor. Kaan Kançal'a 'Aday ol' deniyor. Başkanın niye aday olduğunu anlamadım. Özhan Canaydın'dan adap öğrenseydi keşke. Burak Elmas'ın adaylığı hatta listesinden adaylar sızdı. Ozan Korkut'un bir kez daha çıkacağını zannetmiyorum.""4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder."