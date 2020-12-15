Galatasaray'da Scott Piri farkı

Galatasaray'da Performans Antrenörü Scott Piri'nin çalışma sistemi ve takıma yüklemeleri, 2015-2016 sezonunu hatırlattı. O dönemde de İtalyan teknik adamın ektiği tohumlar sezon sonunda meyvesini vermiş, Hamza Hamzaoğlu ile birlikte sarı-kırmızılılar üç kupa kazanmıştı

Haber; Milliyet
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Galatasaray'da Scott Piri farkı
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15 Aralık 2020 08:27
Galatasaray'ın fiziksel olarak bu sezon geçirdiği aşama, Cesare Prandelli dönemine benzetiliyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in yeniden ekibine kattığı ABD'li Performans Antrenörü Scott Piri'nin takıma yüklemeleri İtalyan hoca ile sezona başlayan ama daha Hamza Hamzaoğlu'nun yerine geçmesiyle kazanılan şampiyonluğu hatırlatıyor.

Terim, fiziksel olarak pandemi sürecindeki riskleri dikkate alarak Scott Piri'yi tekrar göreve getirirken, ABD'li uzman, işi baştan sıkı tuttu. Yeni sezon hazırlıklarının yapıldığı Florya'da ve sezonun ilk döneminde takıma sert yüklemeler yapıldı. Buna bağlı olarak bazı sakatlıklar da yaşandı. Ancak Piri, sezon başladıktan sonra da yüklemeleri sürdürdü ve takımın performansı iyice arttı. Bu çalışmaların bundan sonra da devam edeceği dile getirildi.

Büyük avantaj

Piri'nin çalışma modeli, Prandelli dönemindeki yüklemelere benzetildi. İtalyan teknik adam zamanında da takım sezona yoğun tempoda hazırlanarak girmiş ilk haftalarda sakatlıklar yaşanmıştı. İtalyan çalıştırıcı, kendisi gde Hamza Hamzaoğlu sezon başındaki sert yüklemelerin kaymağını sezon sonunda yemişti. Galatasaray rakiplerine göre fiziksel yönüyle ön plana çıkmış ve Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sezonu 3 kupa ile tamamlamıştı.

Yoğun ve tempolu çalışmalar gerçekleştiren, sezon başladıktan sonra da yüklemelere devam eden Galatasaray'da fiziksel durum sezon sonu için en büyük avantaj olarak şimdiden görülmeye başlandı.



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