Galatasaray'da beklenmedik hatalar yapan Luyindama ve Marcao, sarı kartları görerek de Milli aradan sonra oynanacak Hatayspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.



Ligin gol kralı Boupendza'yı kadrosunda bulunduran Hatay karşısında zorlu bir mücadele verecek Sarı-Kırmızılılar'ın bu karşılaşma öncesinde savunmanın göbeğinde oynatabileceği iki isim var. Biri sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen ve yeni yeni çalışmalara başlayan Ryan Donk.



Diğeri de kulüp bulamadığı için takımda kalan, kontenjan artırılınca ikinci yarı öncesi listeye eklenerek tek maçını 9 Ocak'ta 6-0 kazanılan Gençlerbirliği karşısında son 9 dakikada süre alarak oynayan Valentin James Ozornwafor.



Yedlin'in yerine 2 aday



Bu konuyla ilgili olarak maç sonrası Terim, "Milli maç arası geldi. Biz düşüneceğiz bir şeyler. Muhakkak Donk'un yanına birini kullanacağız. Belki ortaya yeni bir stoper çıkar" ifadeleriyle Ozornwafor'a pek de sıcak bakmadığının sinyallerini verdi.



Cezalı stoperlerin yanı sıra kırmızı kart gören sağ bek Yedlin de Hatay maçında yok ama onun alternatifleri olarak Linnes ve Şener var.



Söz konusu üç cezalı, Hatay maçı sonrası Galatasaray BAY geçeceği için Sarı-Kırımızılı formayı 21 gün sonra, 10 Nisan'da iç sahada oynanacak Karagümrük maçında giyebilecekler.



