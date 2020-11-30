Galatasaray'ın savunmacıları, Rizespor maçında büyük iş çıkardı.



Omar'ın testinin pozitif çıkması, Luyindama ve Saracchi'nin sakatlığı sonrasında savunma 4'lüsü Linnes, Donk, Marcao ve Emre Taşdemir'den oluştu.



Bu 4'lü pek bir arada oynamamasına rağmen rakiplerine pozisyon vermedi. Kayseri karşısında uzaktan yenen golde yapacak pek bir şeyi olmayan savunma hattı, Rize'ye isabetli şut dahi çektirmeyerek, alkış aldı.





