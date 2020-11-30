Galatasaray'da savunma dörtlüsünden sıfır hata!

Kayseri ve Rize maçlarında oynanan ofansif futbol sebebiyle ön plana hücum oyuncuları çıksa da Galatasaray'ın savunmacıları büyük iş çıkardı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da savunma dörtlüsünden sıfır hata!
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30 Kasım 2020 10:25
Galatasaray'ın savunmacıları, Rizespor maçında büyük iş çıkardı.

Omar'ın testinin pozitif çıkması, Luyindama ve Saracchi'nin sakatlığı sonrasında savunma 4'lüsü Linnes, Donk, Marcao ve Emre Taşdemir'den oluştu.

Bu 4'lü pek bir arada oynamamasına rağmen rakiplerine pozisyon vermedi. Kayseri karşısında uzaktan yenen golde yapacak pek bir şeyi olmayan savunma hattı, Rize'ye isabetli şut dahi çektirmeyerek, alkış aldı.




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