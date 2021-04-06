Galatasaray'da savunma değişiyor

Son haftalarda kalesini savunmakta zorlanan Galatasaray'da, farklı bir kurgu hazırlığı var. Fatih hocanın, cezası biten stoperlerle birlikte üçlü defans deneyeceği, Luyindama, Donk ve Marcao'yu birlikte oynatacağı öğrenildi.

Abone Ol
Galatasaray'da savunma değişiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2021 09:40
Cim Bom'da üçlü savunma planı devrede... Teknik direktör Fatih Terim, takımın son haftalarda yediği basit gollere çare arıyor. Özellikle Luyindama ve Marcao'nun aynı maçta cezalı olması sebebiyle, birinci bölgede çok ciddi bir sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da, Fatih hocanın hafta içi idmanlarda farklı bir kurgu deneyeceği öğrenildi.

Terim'in, defansta Luyindama, Donk ve Marcao'yu birlikte kullanmayı düşündüğü belirtiliyor. İki bekten ise vazgeçileceği, sağ koridorda yine cezası biten Yedlin'in, solda ise daha hücuma yönelik bir ismin tercih edileceği bildirildi.

Fatih Terim'in, antrenmanlarda deneyeceği bu sistemden memnun kalması halinde, Karagümrük karşısında da bu doğrultuda bir ilk 11 kullanmayı planladığı dile getirildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.