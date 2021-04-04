Galatasaray'da savunma çöktü!

Muslera kaleye geçtikten sonra ilk 8 maçta sadece 3 gol yiyen Galatasaray savunması, son 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatamadı

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Galatasaray'da savunma çöktü!
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04 Nisan 2021 11:38
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girdiğimiz şu dönemde Galatasaray, son 5 maçtaki performansıyla zirve yolunda ağır yaralar almaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın savunması, kaptan Fernando Muslera ile birlikte adeta dökülüyor.

Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası bu sezon 20 Ocak'ta 6-1 kazanılan Denizlispor karşılaşmasıyla kalesine geçen Muslera, ilk 8 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol görmüş, 5 mücadele gol bile yememişti.

HAYAL KIRIKLIĞI

Ligin en az gol yiyen takımlarının başında gelen Galatasaray, sonrasında hayal kırıklığı yarattı. Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybeden Cim Bom, Sivas'la 2-2 berabere kaldı, Kayseri'yi 3-0 yendi ama Milli ara öncesinde Rize'ye 4-3 mağlup olurken, dün de Hatay'a 3 gol yiyerek kaybetti. Böylece Fatih Terim'in takımı son 5 karşılaşmanın 4'ünde kalesindeki 11 gole engel olamadı.



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