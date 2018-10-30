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Galatasaray'da şaşırtan istatistik! 5'te 3

Galatasaray'da son zamanlarda yaşanılan sakatlıklar sonrası şaşırtan bir istatistik ortaya çıktı.

Galatasaray'da şaşırtan istatistik! 5'te 3
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30 Ekim 2018 09:54
Galatasaray son haftalarda gol atmakta çok zorlanıyor. Sarı-kırmızılıların son 5 lig maçında attığı gol sayısı sadece 3...

Akhisar'dan 3 gol yiyen, Erzurum ve Antalya'yı 1'er golle geçen, Bursa'yla 1-1 berabere kalan Cim Bom, Yeni Malatya deplasmanından da gol atamadan döndü.

Bu 5 maçta 3 gol atabilen Aslan, kalesinde ise 6 gol gördü.

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