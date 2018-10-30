Galatasaray son haftalarda gol atmakta çok zorlanıyor. Sarı-kırmızılıların son 5 lig maçında attığı gol sayısı sadece 3...
Akhisar'dan 3 gol yiyen, Erzurum ve Antalya'yı 1'er golle geçen, Bursa'yla 1-1 berabere kalan Cim Bom, Yeni Malatya deplasmanından da gol atamadan döndü.
Bu 5 maçta 3 gol atabilen Aslan, kalesinde ise 6 gol gördü.
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Akhisar'dan 3 gol yiyen, Erzurum ve Antalya'yı 1'er golle geçen, Bursa'yla 1-1 berabere kalan Cim Bom, Yeni Malatya deplasmanından da gol atamadan döndü.
Bu 5 maçta 3 gol atabilen Aslan, kalesinde ise 6 gol gördü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın