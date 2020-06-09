Galatasaray'da sarı kart alarmı

Galatasaray'da kritik Rizespor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da sarı kart alarmı
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09 Haziran 2020 09:43
Son 8 haftada deplasmanda 5 maç oynayacak sarı-kırmızılılar bu periyotta Başakşehir ve Alanyaspor'a konuk olacak, lider Trabzonspor'u ise Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak.

Marcao'nun şok sakatlığı ile sarsılan sarı-kırmızılı takımı kritik maçlar öncesinde ceza korkusu sardı.

İlk 11'in bankolarından Donk, Mariano, Seri ve Feghouli ile Falcao'nun alternatifi Adem Büyük kalan 8 haftada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.

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