Galatasaray'da Saracchi'nin alternatifi Umut Meraş

Galatasaray devre arasında yüksek maliyeti sebebiyle transfer edemediği Umut Meraş'ı, kulübü Le Havre'nin 1. lige çıkamamasını avantaja çevirerek transfer etmek.

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Galatasaray'da Saracchi'nin alternatifi Umut Meraş
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10 Mayıs 2020 11:40
Önümüzdeki sezon Saracchi ile rekabete girecek yerli bir sol bek transfer etmek isteyen Galatasaray gözünü Umut Meraş'a dikti. Milli yıldızı devre arasında yüksek maliyeti sebebiyle transfer edemeyen Cimbom, Le Havre'nin Fransa'da 1. lige çıkamaması sebebiyle bu kez daha avantajlı.

TÜM PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

Üst lige çıkamayan Le Havre'nin EURO 2020'nin iptal olması sebebiyle Umut'u yüksek bonservisle satma hayali de suya düştü. Cimbom'un yıldız oyuncu için hedefi satın alma opsiyonlu kiralama.

İKİNCİ LİGE SOĞUK BAKIYOR

Umut'un üst üste 2 sezon 2. ligde oynamaya soğuk baktığı ve Le Havre'den izin isteyeceği konuşuluyor. 24 yaşındaki oyuncunun üst seviyede oynamak istemesi Cimbom'un umutlarını artırıyor.

LE HAVRE KÖŞEYE SIKIŞTI

Milli futbolcuyu yüksek bir rakama satması zor gözüken Le Havre'nin G.Saray'ın teklifine olumlu yanıt verme ihtimali bu kez hayli yüksek. İki takım arasında sıkı bir pazarlık yaşanacak gibi. 

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