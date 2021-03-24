Galatasaray'da Saracchi ve Emre Kılınç'a uyarı!

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'den, Çaykur Rizespor maçındaki hatalarından dolayı soyunma odasında Marcelo Saracchi ve Emre Kılınç'a uyarı geldi.Tecrübeli hoca, iki stoperini kendilerini toplamaları için uyarırken Çaykur Rize maçında hatalı taç kullanan Saracchi ve Marcao'ya sert bir geri pas atarak gole sebebiyet veren Emre Kılınç'ı da uyardı.Tehlikeli bölgeye top atarak iki stoperi zor durumda bıraktıklarını ifade etti.