Galatasaray'da Saracchi planı değişti

Leipzig'den kiralanan ancak bonservisiyle birlikte alınması bile düşünülen Uruguaylı sol bek, hem sakatlığı hem de Sivas'a gitmesine rağmen oynamak istememesi nedeniyle kıymetini yitirdi, yerini Emre Taşdemir'e teslim etti

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Saracchi planı değişti
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13 Aralık 2020 09:40
Galatasaray'da bir süre öncesine kadar bonservisinin alınması planlanan Marcelo Saracchi konusundaki plan değişti. Uruguaylı bekin sakatlıkları ve yüksek maliyeti nedeniyle frene basıldı.

Ankaragücü maçında kasığından sakatlanan ve bir sonraki hafta Sivas'a götürülmesine rağmen kendini riske etmek istemeyen Uruguaylı futbolcu, milli aradan sonraki Kayseri maçında ise performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

Son iki haftada yine sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili teknik kadronun düşüncesinin olumsuza döndüğü öğrenildi. Bu hafta da takımdan ayrı çalışan genç futbolcunun sezon sonunda bonservisinin alınması düşünülüyordu ancak üst üste gelen sakatlıklar, Saracchi'nin eski formundan uzak kalması ve yüksek maliyeti nedeniyle bundan vazgeçildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in, özellikle Sivas'a götürülmesine rağmen oynamayan Saracchi konusunda hayal kırıklığı içinde olduğu öğrenildi.

Taşdemir'e güveniyor

Terim bu nedenle Emre Taşdemir'e yönelirken, Saracchi'nin sakatlığını atlatması halinde bile hemen forma giymesi beklenmiyor. Emre'den fazlasıyla memnun olan tecrübeli teknik adam, zorunlu olmadıkça Saracchi'ye dönmeyi düşünmüyor.







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