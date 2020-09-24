Galatasaray'da Saracchi için umut ışığı!

Galatasaray'da iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen Saracchi'yle ilgili umut ışığı belirdi. Eğer doktorlar izin verirse Uruguaylı yıldız derbide oynayacak.
ROTASYON ZAMANI
Fatih Terim, Fenerbahçe derbisini düşünerek Hajduk Split maçında rotasyona gidecek.
Tecrübeli teknik adamın ilk 11'de Ryan Babel, Mbaye Diagne ve Ömer Bayram'a şans vermesi bekleniyor.
ROTASYON ZAMANI
Fatih Terim, Fenerbahçe derbisini düşünerek Hajduk Split maçında rotasyona gidecek.
Tecrübeli teknik adamın ilk 11'de Ryan Babel, Mbaye Diagne ve Ömer Bayram'a şans vermesi bekleniyor.