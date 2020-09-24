Galatasaray'da Saracchi için umut ışığı!

Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi'nin derbiye yetişme ihtimali doğdu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Saracchi için umut ışığı!
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24 Eylül 2020 09:49
Galatasaray'da iki hafta sahalardan uzak kalması beklenen Saracchi'yle ilgili umut ışığı belirdi. Eğer doktorlar izin verirse Uruguaylı yıldız derbide oynayacak.

ROTASYON ZAMANI

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisini düşünerek Hajduk Split maçında rotasyona gidecek.

Tecrübeli teknik adamın ilk 11'de Ryan Babel, Mbaye Diagne ve Ömer Bayram'a şans vermesi bekleniyor.



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