Galatasaray'da Saracchi 5 maç sonra döndü

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 5 resmi maçın ardından Sivasspor maçıyla sahaya döndü.
Ligin 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve 4 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahaya çıkamayan Saracchi, 5 Mart'taki idmanda ilk kez takımla çalıştı.
Fatih Terim, takımla sadece 2 antrenmana çıkan genç sol beki ilk 11'de oynattı.
Ligin 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve 4 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahaya çıkamayan Saracchi, 5 Mart'taki idmanda ilk kez takımla çalıştı.
Fatih Terim, takımla sadece 2 antrenmana çıkan genç sol beki ilk 11'de oynattı.