Galatasaray'da Saracchi 5 maç sonra döndü

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Saracchi, 5 maç sonra sahaya döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Saracchi 5 maç sonra döndü
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07 Mart 2021 19:38
Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 5 resmi maçın ardından Sivasspor maçıyla sahaya döndü.

Ligin 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve 4 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahaya çıkamayan Saracchi, 5 Mart'taki idmanda ilk kez takımla çalıştı.

Fatih Terim, takımla sadece 2 antrenmana çıkan genç sol beki ilk 11'de oynattı.



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