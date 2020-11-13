Galatasaray'da sandık çıkıyor, şampiyonluk geliyor!

Galatasaray'da sandığın gölgesi uzun süredir Mustafa Cengiz'in üzerinde dolaşıyordu.



Cengiz buna rağmen muhalefetten gelen çağrılara kulaklarını tıkayıp işine konsantre olsa da sonunda ısrarlı taleplere daha fazla dayanamadı ve olağanüstü kongre kararı aldı. Galatasaray 26 Aralık'ta sandık başına gidecek.



Bir yandan lig yarışı sürerken bir yandan da adaylar yarışacak. Tabii ki seçim dönemlerinin olmazsa olmazı tartışmalar ve gerilimler de tavan yapacak. Ancak sarı-kırmızılılar ilginç bir şekilde krizi başarıya dönüştürmeyi başarıyor.



Ne zaman seçim olsa sonu şampiyonlukla bitiyor.



SON 12 YILDAKİ SEÇİMİN GETİRDİĞİ BAŞARILAR:



- 2002 yılında Mehmet Cansun'dan görevi teslim alan Özhan Canaydın, 15. şampiyonluğa ulaştı ve Galatasaray 3. yıldızı takan ilk takım oldu.



- 2008 yılında Özhan Canaydın'ın yerine göreve gelen Adnan Polat, Cevat Güler ile birlikte zafere ulaştı.



- 2011 yılında Adnan Polat'ın yerine koltuğa oturan Ünal Aysal 2 şampiyonluk gördü.



- 2014'te Ünal Aysal'ın yerine geçen Duygun Yarsuvat, Hamza Ham- ZAOĞLU yönetiminde sezonu 3 kupa ile kapattı.



- 2018 yılında Dursun Özbek'ten sonra başkanlığa gelen Mustafa Cengiz, Fatih ile birlikte 2 şampiyonluk yaşadı.



-2020 yılında Mustafa Cengiz olağanüstü kongre kararı aldı. Başkanlığa gelecek isim geleneği devam ettirebilecek mi zaman gösterecek.





