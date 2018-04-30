Galatasaray'da şampiyonluk şarkıları! Statta da çalındı...

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Başakşehir maçında stada gelirken oyuncuların dinlediği ve camlara vurarak tempo tuttuğu şarkı, dün de derbiden önce stat hoparlöründen çalındı. Terim'in "Kanı kaynatıyor" dediği şarkının hakkını veren Aslan, bir virajı daha kayıpsız atlatıp şampiyonluğa göz kırptıTeknik direktörün bir takım üzerindeki etkisinin en iyi örneklerinden biri de Galatasaray... Igor Tudor yönetiminde Anadolu takımlarına üstünlük sağlasa da derbilerde tökezleyen Aslan'da Fatih Terim faktörü büyük maçlarda kendisini gösterdi. Deneyimli teknik adamın taktik ve teknik bilgisi kadar takıma aşıladığı motivasyon Cimbom'un zirveye yerleşmesinde ciddi bir etkendi...Cimbom, Başakşehir'in ardından Beşiktaş'ı da devirirken; takımın böylesine zor maçlara iyi bir şekilde kenetlenmesini sağlayan gizli bir detay vardı. Terim, Başakşehir maçı sonrası "Mert Çetin'e özel liste yaptırdım. Yabancı şarkılar çalıyor, ben de oyuncular gibi camlara vuruyorum" derken, söz konusu parça Sarı-Kırmızılı takım içinde adeta "şampiyonluk şarkısı" haline geldi.Dün de takım ısınmak için sahaya çıktığında İmparator'un "Camlara vurarak dinliyoruz" dediği şarkı, Türk Telekom Stadyumu'nun hoparlöründen çalındı. ABD'li sanatçılar Ben Haggety (Macklemore) ve Ryan Lewis'in seslendirdiği "Can't Hold Us" (Bizi tutamazlar) isimli şarkının LeBron James versiyonunu dinleyerek coşan Sarı-Kırmızılı yıldızlar, Beşiktaş karşısına da bu şekilde çıktı. Fatih Terim'in "Kanı kaynatıyor" yorumunu yaptığı şarkının sözlerinde de "Geri dönebilir miyiz, şimdi tam sırası... Bu gece, o gece! Sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini yer alıyordu. Cimbom, dün gece Beşiktaş karşı- sında bu şarkının hakkını sonuna kadar verdi ve sahada adeta savaşarak çok önemli bir zafet elde etti.Maçın bitimiyle birlikte stat şölen havasına döndü. Şampiyonluk şarkıları çalınırken, buna tribünler de eşlik etti. Sahaya konfetiler yağdı. O andaki coşku görülmeye değerdi.