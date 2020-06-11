Galatasaray'da şampiyonluk kenetlenmesi; 'Başkan için şampiyon olalım"

Başkan Mustafa Cengiz'in rahatsızlığı nedeniyle takımla Abdurrahim Albayrak ilgileniyor. Tedavi sürecinde Cengiz'i hiç yalnız bırakmayan Albayrak, Florya'da oyuncularla bir toplantı yaptı.

Galatasaray'da şampiyonluk kenetlenmesi; 'Başkan için şampiyon olalım'
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11 Haziran 2020 09:33
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 1.5 aydır yoğun tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e moral vermek için sarı kırmızılı takım kenetlendi... Futbolcular ve teknik heyet, yeniden başlayacak Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelerek Mustafa Cengiz'in yüzünü güldürmek, ona moral vermek için mücadele edecek.

Galatasaray'da tüm futbolcular ve teknik heyet, 23. şampiyonluğu Başkan Mustafa Cengiz'e armağan etmek istiyor. Eğer bu başarılırsa Cengiz üst üste üç şampiyonlukla kulüp tarihine de geçecek.  Teknik heyet ve oyuncuların tek hedefi şampiyonluğu kazanıp, 28 Temmuz'da kupanın, tedavi gören başkanları Mustafa Cengiz'in ellerinde havaya kalkması

ALBAYRAK'TAN TOPLANTI

G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz'in rahatsızlığı nedeniyle takımla 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ilgileniyor. Tedavi sürecinde Cengiz'i hiç yalnız bırakmayan Albayrak, Florya'da oyuncularla bir toplantı yaptı.

Albayrak, "Başkanımız Mustafa Cengiz üst üste ciddi ameliyatlar geçirdi. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşacak. Bu sezon şampiyon olalım ve kupayı Başkanımıza hediye edelim. Hedefe ulaşacağınızdan şüphem yok" diye konuştu.

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