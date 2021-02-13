Galatasaray'da Salih Uçan için Beşiktaş endişesi

Mert Hakan ve İrfan Can'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan için Beşiktaş'ın devreye girmesi üzerine tekrar harekete geçti. Alanyasporlu oyuncuyla kontrat detayları bir kez daha masaya yatırılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Salih Uçan için Beşiktaş endişesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2021 10:19
Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Olası bir yönetim değişikliğine rağmen, teknik direktör Fatih Terim'in isteklerini yerine getirmeye çalışan Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimleri elden kaçırmamak için işi sıkı tutuyor.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRİNCE...

Bu doğrultuda bir süre önce prensip anlaşması sağlanan Salih Uçan için Beşiktaş'ın da devreye girdiğinin ortaya çıkması, Galatasaray Yönetimi'ni tekrar harekete geçirdi. Mert Hakan, İrfan Can gibi girişimlerde başarısız olan Sarı-Kırmızılılar, Salih'i de Beşiktaş'a kaptırmamak için yeni bir görüşme ayarladı. Alanyaspor'un orta saha oyuncusuyla kontrat detayları tekrar masaya yatırılacak

AYTAÇ KARA'YI BİTİRDİLER

Yönetim ayrıca Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Fatih hocanın verdiği listede yer alan iki isim, sezon sonunda bonservis bedeli ödenmeksizin kadroya dahil edilecek. Terim'in, bu şekilde alternatif bir yerli kadrosu oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için