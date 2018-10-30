Galatasaray'da sakatlıkların yüzde 52'si zorlamadan!

Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan, Yeni Malatya karşısında da Belhanda ve Linnes'i de mecburen oyundan alırken, bu sezon 124 günde 15 isim 21 kez bu sebeple takı mdan ayrı kaldı.Bu değer geçtiğimiz yılı neredeyse şimdiden yakaladı. Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezonun tamamında 17 oyuncu 22 kez sakatlanmış, bu sakatlıkların 9'u Terim döneminde yaşanmıştı.Terim yönetiminde geçtiğimiz sezon 150 günde 9 sakat veren Galatasaray, bu sezon 124 günde bu sayıyı 2.3 katına çıkardı.G.Saray'da yaşanılan sakatlıkların sebeplerine bakıldığına ise ilginç bir tablo ortaya çıkmakta. Sarıkırmızılılarda 11 kez adale zorlaması yüzünden sakatlık yaşandı. Adale zorlaması yüzünden sakatlık yaşayan isimler Serdar, Selçuk, Fernando, Donk, Belhanda, Eren, Onyekuru, Rodrigues ve Feghouli oldu.Bursaspor karşılaşmasında adale sakatlığı yaşayan Feghouli, düzeldi ve tempolu koşulara başladı. Fenerbahçe derbisine kadar görev alacak duruma gelmesi bekleniyor.