Galatasaray'da sakatlık şoku!

Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, bir futbolcusunu sakatlığa kurban verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sakatlık şoku!
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26 Aralık 2020 19:36
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Galatasaray'da Sofiane Feghouli sakatlandı.

Mücadelenin 30. dakikasında sağ baldırını tutarak kendisini yere bırakan Cezayirli futbolcu, teknik heyete değişiklik işareti yaptı.

Saha içerisinde tedavisi yapılan oyuncu, 34. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.



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