Galatasaray'da Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao, Saracchi ve Emre'nin durumu bugün belli olacak.
Sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao ve sol kasık adalesinde ağrı hisseden Saracchi'nin tedavilerine başlandı.
Ayak bileğinde ağrı oluşan Emre Taşdemir, günü tedavi ile geçirdi. Üç futbolcunun da ileri tetkikleri bugün gerçekleştirilecek.
Sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao ve sol kasık adalesinde ağrı hisseden Saracchi'nin tedavilerine başlandı.
Ayak bileğinde ağrı oluşan Emre Taşdemir, günü tedavi ile geçirdi. Üç futbolcunun da ileri tetkikleri bugün gerçekleştirilecek.