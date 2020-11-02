Galatasaray'da sakat oyuncular için kritik gün

Galatasaray'da Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao, Saracchi ve Emre'nin durumu bugün belli olacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sakat oyuncular için kritik gün
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02 Kasım 2020 09:57
Galatasaray'da Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao, Saracchi ve Emre'nin durumu bugün belli olacak.

Sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao ve sol kasık adalesinde ağrı hisseden Saracchi'nin tedavilerine başlandı.

Ayak bileğinde ağrı oluşan Emre Taşdemir, günü tedavi ile geçirdi. Üç futbolcunun da ileri tetkikleri bugün gerçekleştirilecek.



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