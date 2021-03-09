Galatasaray'da sağ bek kabusu

Defansın sağında Galatasaray'ın şansı bu sene iyi gitmedi. Fatih Terim gözünden yaralanan Omar, dahil bu sezon 4 farklı sağ bek kullandı. Sivasspor maçında hatalarıyla dikkat çeken Martin Linnes skora katkı yapan tek sağ bek oldu. Ama 4 oyuncudan da beklenen katkı gelmedi.



Linnes, 31 kezle Emre Kılınç'tan (38) sonra en fazla kötü kontrol yapan Galatasaraylı... Yedlin geldiğinden beri 3 kez adam geçmeye çalıştı. Sadece 1'inde başarılı oldu.



