Galatasaray'da sağ bek kabusu

Galatasaray'da bir türlü istenilen verimin alınamadığı sağ bek bölgesinde Fatih Terim kara kara düşünmeye başladı.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da sağ bek kabusu
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09 Mart 2021 12:32
Martin Linnes
Martin Linnes
Galatasaray
Defansın sağında Galatasaray'ın şansı bu sene iyi gitmedi. Fatih Terim gözünden yaralanan Omar, dahil bu sezon 4 farklı sağ bek kullandı. Sivasspor maçında hatalarıyla dikkat çeken Martin Linnes skora katkı yapan tek sağ bek oldu. Ama 4 oyuncudan da beklenen katkı gelmedi.

Linnes, 31 kezle Emre Kılınç'tan (38) sonra en fazla kötü kontrol yapan Galatasaraylı... Yedlin geldiğinden beri 3 kez adam geçmeye çalıştı. Sadece 1'inde başarılı oldu.



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