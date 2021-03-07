Galatasaray'da Ryan Donk sakatlandı

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlıkla sarsıldı.



Sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi Ryan Donk, karşılaşmanın 48. dakikasında sakatlandı ve yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi. Hollandalı oyuncunun yerine, yedek kulübesinden Luyindama dahil oldu.



Donk, bu sezon 26 maça çıkarken, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



