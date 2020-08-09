SON ANDA KARARI DEĞİŞTİ

Satış listesindeki oyuncuların bir an önce takımdan ayrılarak kulübe bonservis geliri kazandırmalarını bekleyen Galatasaray'a ilk kötü haber'den geldi. Başta yeniden İngiltere Premier Ligi'ne yükselen Fulham olmak üzere birkaç transfer teklifi alan 33 yaşındaki futbolcunun, şu an için hepsine ret cevabı verdiği öğrenildi.Teknik patronÖnümüzdeki günlerde Babel'in menajeriyle bir görüşme yapılacağı bildirildi.Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon Euro garanti maaş alan Babel, devre arasında Ajax'a kiralanmış, ancak kulübü tarafından kontratı erken feshedilmişti.Tecrübeli futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, eğer bonservis konusunda bir gelişme olmazsa, oyuncuyu tekrar kiralamaya sıcak bakıyor.Pandemi döneminde ülkesindeki kulüplerle transfer görüşmeleri yapan Babel'in kısa bir süre önce karar değiştirmesi ise kulüpte rahatsızlık yarattı.