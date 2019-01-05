İtalyan devi Roma'nın kadrosunda yer alan Juan Jesus'u gündemine aldı.
Roma'nın 27 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunu ilk planda kiralamak isteyen Cim-Bom satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmek istiyor.
Roma'da sadece 7 maçta 11'de şans bulabilen Jesus, 8 maçta ise forma giymedi. Seri A'da daha önce Inter forması da giyen Jesus'un maliyetinin de yüksek olmadığı ilk planda sambacıya yarım sezon için 1.2 milyon euro verilmesinin planlandığı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Roma'nın 27 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunu ilk planda kiralamak isteyen Cim-Bom satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmek istiyor.
Roma'da sadece 7 maçta 11'de şans bulabilen Jesus, 8 maçta ise forma giymedi. Seri A'da daha önce Inter forması da giyen Jesus'un maliyetinin de yüksek olmadığı ilk planda sambacıya yarım sezon için 1.2 milyon euro verilmesinin planlandığı belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın