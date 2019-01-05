İtalyan devi Roma'nın kadrosunda yer alan Juan Jesus'u gündemine aldı.Roma'nın 27 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunu ilk planda kiralamak isteyen Cim-Bom satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmek istiyor.Roma'da sadece 7 maçta 11'de şans bulabilen Jesus, 8 maçta ise forma giymedi. Seri A'da daha önce Inter forması da giyen Jesus'un maliyetinin de yüksek olmadığı ilk planda sambacıya yarım sezon için 1.2 milyon euro verilmesinin planlandığı belirtildi.