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Galatasaray'da Roma'dan transfer hedefi

Galatasaray'da stoper bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi: Juan Jesus...

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'da Roma'dan transfer hedefi
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05 Ocak 2019 10:10
İtalyan devi Roma'nın kadrosunda yer alan Juan Jesus'u gündemine aldı.

Roma'nın 27 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunu ilk planda kiralamak isteyen Cim-Bom satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmek istiyor.

Roma'da sadece 7 maçta 11'de şans bulabilen Jesus, 8 maçta ise forma giymedi. Seri A'da daha önce Inter forması da giyen Jesus'un maliyetinin de yüksek olmadığı ilk planda sambacıya yarım sezon için 1.2 milyon euro verilmesinin planlandığı belirtildi.

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