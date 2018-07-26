Galatasaray'da Robinho hareketı!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray transfer listesine Robinho ve Gervinho'yu aldı.

26 Temmuz 2018 14:59
Galatasaray'da Robinho hareketı!
GALATASARAY ROBİNHO'YA SICAK BAKIYOR
Galatasaray transfer arayışlarını sürdürürken listeye bir anda Sivasspor'un sol kanat oyuncusu Robinho da eklendi. Teknik Direktör Terim'in Sivasspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldıza sıcak baktığı ve bu transfer için onay verdiği ortaya çıktı.

Ancak Robinho'nun transferinin Garry Rodrigues'in satılmasına bağlı olduğu öğrenildi. Hollandalı futbolcu için yapılan teklifleri masaya yatıran Galatasaray bu oyuncuyu satarsa Robinho'ya yönelecek.

DROGBA GERVİNHO'YU BİTİRİYOR

Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'un teknik direktörü Chris Coleman, A takım kadrosunda istemediği Gervinho'yu B Takımına göndermişti. Bunun üzerine 31 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, menajeriyle görüştü ve kendisine takım bulmasını istedi.

Tecrübeli futbolcuyla ilgilenen kulüpler ise Galatasaray ve Marsilya'ydı. Cim-Bom bu transferde eski bir dostu devreye soktu. Fatih Terim, Didier Drogba'yı arayarak Gervinho konusunda kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Tecrübeli yıldız da eski hocasını kırmadı. Gervinho'yla uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vatandaşına Galatasaray ve İstanbul'u övdü. Ayrıca yeniden Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterme fırsatını bulabileceğini de söyledi.

Yapılan bu konuşma çok etkili oldu. Gervinho, menajeriyle tekrar görüştü ve "Önce Galatasaray'la temasa geçelim. Şartlarına bakalım. Marsilya'yla daha sonra konuşuruz" dedi. Bu transferin en geç 15 gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AMK

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