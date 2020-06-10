KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

APRON İÇİN BAŞVURU

Süper Lig'e cuma günü başlıyor. Şampiyonluk parolası ile yoluna devam etmek isten Galatasaray'ın ilk imtihanı ise Rize deplasmanında. Sarı-kırmızılılar bir yandan zorlu mücadele için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yapacakları yolculukta tedbirleri elden bırakmak istemiyor.Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilse de Sağlık Bakanlığı'nın ikazları, sağlık ekiplerinin belirlediği tedbirler çerçevesinde Galatasaray bu deplasmanı hem sahada hem de saha dışında sağlıklı geçirmek için bir dizi hazırlık içine girdi. Rize'de havalimanı olmadığı için sarı-kırmızılılar her zaman olduğu gibi önce özel bir uçakla Trabzon'a uçacak sonrasında kara yolu ile Rize'ye geçecek.Havalimanında teması azaltmak için özel izne başvuran Galatasaray yönetimi, aprona kadar kafileyi götürmek istiyor. Rize deplasmanına gidecek bütün oyuncular, ekip, çalışanlar ve yöneticilere koronavirüs testi uygulanacak. Uçuştan hemen önce uçak baştan aşağı dezenfekte olacak. Kafilenin kalacağı otelde ise ayrı katlar tahsis edilecek.Bütün bu tedbirlerin yanı sıra takım otobüsü Rize-Trabzon arasında kullanılacak. Bu sayede otobüs kiralanmayacak ve risk azaltılmış olacak. Yolculuk boyunca kafilede yer alan herkes maske takacak ve sık sık herkse dağıtılacak olan el dezenfektanları kullanılacak.