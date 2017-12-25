Galatasaray, U21'de attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Kıbrıslı futbolcu Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sezon başında Emrah Bayraktar'ın Galatasaray'a kazandırdığı ve U 21 takımıyla 13 gole imza atan Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar önderliğinde gerçekleştirilen Galatasaray A takım antrenmanında ilk kez yer almıştı
Genç golcü Ahmet Sivri geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami AK kulubu A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol attı.
Ahmet, Galatasaray'ın sezon başında Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından kadrosuna katılmıştı
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Sezon başında Emrah Bayraktar'ın Galatasaray'a kazandırdığı ve U 21 takımıyla 13 gole imza atan Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar önderliğinde gerçekleştirilen Galatasaray A takım antrenmanında ilk kez yer almıştı
Genç golcü Ahmet Sivri geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami AK kulubu A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol attı.
Ahmet, Galatasaray'ın sezon başında Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından kadrosuna katılmıştı
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın