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Galatasaray'da resmi imza; yeni golcü...

Galatasaray, U21'de attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Kıbrıslı futbolcu Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da resmi imza; yeni golcü...
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25 Aralık 2017 13:15
Galatasaray, U21'de attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Kıbrıslı futbolcu Ahmet Sivri ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sezon başında Emrah Bayraktar'ın Galatasaray'a kazandırdığı ve U 21 takımıyla 13 gole imza atan Ahmet Sivri, Emrah Bayraktar önderliğinde gerçekleştirilen Galatasaray A takım antrenmanında ilk kez yer almıştı

Genç golcü Ahmet Sivri geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami AK kulubu A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol attı.

Ahmet, Galatasaray'ın sezon başında Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından kadrosuna katılmıştı



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