Galatasaray'da rehin para sıkıntısı

Galatasaray'da özel bir bankada rehin tutulan 83 milyon lira sıkıntıya neden oldu.

Haber; Milliyet
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Galatasaray'da rehin para sıkıntısı
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30 Aralık 2020 08:20
Galatasaray'da özel bir bankada rehin tutulan 83 milyon lira sorun oldu. Yıl sonu itibarıyla futbolculardan borçsuzluk kağıdı almaya çalışan ve bunun için para arayışında olan sarı-kırmızılı yönetim kaynak krizini aşmaya çalışıyor.

Bu parayı kullanamayan sarı-kırmızılılara ancak bankaların konsorsiyumu ile anlaşma sağlanması halinde bunu kullanabileceği bildirildi. Kasa kolaylığı konusunda da sorun yaşayan ve destek göremeyen Başkan Mustafa Cengiz'in bu duruma canının çok sıkıldığı belirtildi.



 


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