Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci

Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci yaşanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2021 10:54
Galatasaray'da Falcao sevinci yaşanıyor. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Kolombiyalı golcü, üç gündür takımla antrenmanlara çıkıyor. Derbi kadrosuna dahil edilecek olan Falcao, görev verilmesi halinde oynayabilecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in ilk tercihi olmasa da Kolombiyalı'nın derbide süre alması yüksek ihtimal.

Sağ üst adalesindeki kısmi yırtık ve kanama nedeniyle Madrid'de 20 gün tedavi olan Radamel Falcao pazartesi günü İstanbul'a dönmüştü. Üç gündür takımla idmanlara çıkan Falcao dün teknik heyettekilere "Kendimi denedim ve hiç ağrı hissetmiyorum. İyiyim, oynamaya hazırım" dedi.

Kolombiyalı golcü derbide kadroya alınacak ve Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda şans bekleyecek. 34 yaşındaki golcü, bu sezon 9 maçta 5 gol ve 2 asiste imza atmıştı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için