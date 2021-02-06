Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci

Galatasaray'da Falcao sevinci yaşanıyor. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Kolombiyalı golcü, üç gündür takımla antrenmanlara çıkıyor. Derbi kadrosuna dahil edilecek olan Falcao, görev verilmesi halinde oynayabilecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in ilk tercihi olmasa da Kolombiyalı'nın derbide süre alması yüksek ihtimal.Sağ üst adalesindeki kısmi yırtık ve kanama nedeniyle Madrid'de 20 gün tedavi olan Radamel Falcao pazartesi günü İstanbul'a dönmüştü. Üç gündür takımla idmanlara çıkan Falcao dün teknik heyettekilere "Kendimi denedim ve hiç ağrı hissetmiyorum. İyiyim, oynamaya hazırım" dedi.Kolombiyalı golcü derbide kadroya alınacak ve Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda şans bekleyecek. 34 yaşındaki golcü, bu sezon 9 maçta 5 gol ve 2 asiste imza atmıştı.