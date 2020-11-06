Galatasaray'da problem isabetli pas!

Galatasaray, yüzde 81.6'lık başarılı pasla ligde 10. sırada yer aldı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da problem isabetli pas!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2020 11:43
7 haftalık lig periyodunda maç başına 12.6 isabetli şut çeken ve ortalama yüzde 53 topa sahip olma oranı yakalayan Galatasaray, bu istatistiklerde ilk 5'te bulunuyor.

Ancak esas sıkıntı pas yüzdesinde yaşanıyor. Cim Bom, yüzde 81.6'lık başarılı pasla ligde 10. sırada.

Antrenmanlarda da bu konunun üzerinde durulurken, oyunculardan özellikle 2. bölgede minimum pas hatası yapılması isteniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için