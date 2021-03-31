Galatasaray'da pozitif vaka sayısı 2'ye yükseldi

Galatasaray, bir futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.