Galatasaray'da plan; Önce Seri

Cimbom'un gelecek sezon planlarında Fildişili futbolcu ilk sırada Gabonlu yıldız ise sık sakatlandığı için karar sezon sonu verilecek..

Haber; Sabah
Galatasaray'da plan; Önce Seri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2020 13:58
Aslan, üst üste 2 sezon şampiyon olduktan sonra bu yıl zirveden uzak kalmıştı. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

"SERİ'Yİ ALALIM"

Galatasaray'ın önceliğinin hep Mario Lemina olduğu ifade ediliyordu ancak teknik direktör Fatih Terim "Seri'yi alalım" dedi. Galatasaray, Championship'ten Premier Lig'e çıkmak için uğraşan Fulham ile Fildişi Sahilli oyuncu için masaya oturacak.  Aslan'ın 28 yaşındaki orta saha için 6 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu kaydedildi.



"LEMINA İÇİN GİRİŞİM YOK"

Transferi çok konuşulan Mario Lemina için ise henüz bir girişim yok. Sık sakatlandığı için bonservisini almayı düşünmeyen Aslan, bir kez daha kiralama formülüne başvurabilir. Karar sezon bitiminde verilecek..



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için