Galatasaray'da plan; Önce Seri

Aslan, üst üste 2 sezon şampiyon olduktan sonra bu yıl zirveden uzak kalmıştı. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
"SERİ'Yİ ALALIM"
Galatasaray'ın önceliğinin hep Mario Lemina olduğu ifade ediliyordu ancak teknik direktör Fatih Terim "Seri'yi alalım" dedi. Galatasaray, Championship'ten Premier Lig'e çıkmak için uğraşan Fulham ile Fildişi Sahilli oyuncu için masaya oturacak. Aslan'ın 28 yaşındaki orta saha için 6 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
"LEMINA İÇİN GİRİŞİM YOK"
Transferi çok konuşulan Mario Lemina için ise henüz bir girişim yok. Sık sakatlandığı için bonservisini almayı düşünmeyen Aslan, bir kez daha kiralama formülüne başvurabilir. Karar sezon bitiminde verilecek..
"SERİ'Yİ ALALIM"
Galatasaray'ın önceliğinin hep Mario Lemina olduğu ifade ediliyordu ancak teknik direktör Fatih Terim "Seri'yi alalım" dedi. Galatasaray, Championship'ten Premier Lig'e çıkmak için uğraşan Fulham ile Fildişi Sahilli oyuncu için masaya oturacak. Aslan'ın 28 yaşındaki orta saha için 6 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
"LEMINA İÇİN GİRİŞİM YOK"
Transferi çok konuşulan Mario Lemina için ise henüz bir girişim yok. Sık sakatlandığı için bonservisini almayı düşünmeyen Aslan, bir kez daha kiralama formülüne başvurabilir. Karar sezon bitiminde verilecek..