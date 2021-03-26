Galatasaray, talipleri olan Marcao ve Luyindama ile sözleşme uzatıp yaz transfer döneminde en az birini satmak istiyor.



Sarı-Kırmızılı ekip gidecek olan stoperin yerini de Luis Abram ile doldurmak istiyor. Fatih Terim'in onay verdiği Perulu oyuncunun sözleşmesi 3 ay sonra bitiyor. İspanyol AS gazetesi, 25 yaşındaki Luis'in Arjantin ekibi ile sözleşme uzatmaya yanaşmadığını yazdı.



CİM BOM DEVREDE



Peru Milli Takımı'nda forma giyen, sol bekte de oynayan Luis Abram'ın da Galatasaray'ıu istediği öğrenildi. Ancak, genç oyuncunun boşa çıkma ihtimali üzerine İspanyol ekipleri de devreye girdi. Cim Bom sezon bitmeden Abram'a bir miktara imza parası da vererek işi bitirmeye çalışıyor.



