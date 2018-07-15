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Galatasaray'da performans zirvesi

Kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik heyet oyuncuların uyguladıkları programdan memnun kaldı.

Kaynak: Vatan
Galatasaray'da performans zirvesi
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15 Temmuz 2018 10:19
Galatasaray forması giyen oyuncular programlarını tam uyguladı, teknik heyetten alkış aldı.

Sezonun sona ermesi ile birlikte tüm oyunculara çalışma programı verilirken geldiklerinde ise teste girecekleri iletildi... Zorlu bir sezonun ardından takımın durumunu merak eden teknik heyet, oyuncuların programa dikkat etse de tam olarak uygulayacaklarından da şüpheliydi.

Oyuncuların dönüşü ve yapılan kontrollerle birlikte geçtiğimiz yıllara göre de bir farklılık ortaya çıktı. Oyuncuların tamamı kendilerine verilen çalışma programını tamamen uygularken bir bölümü de fazladan yaptıkları çalışmalarla normal seviyelerinin de üzerinde bir efor ile kampa katıldı.



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