Galatasaray'da penaltılar kabus oldu

G.Saray'ın aleyhine bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 maçın 5'inde 5 penaltı çalındı.
Sarı-kırmızılılara karşı kullanılan 5 penaltının 4'ü gol olurken, 1 atışı Muslera çıkarsa da dönen vuruş golle sonuçlandı (Bursaspor - Aytaç Kara). Aslan; Kasımpaşa, Akhisar, Bursa, Yeni Malatya ve F.Bahçe maçlarında penaltıyla karşı karşıya kaldı.
Bu maçlardan sadece Kasımpaşa'yla yapılan kazanılırken, ikisi berabere, ikisi yenilgiyle sonuçlandı..Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-kırmızılılara karşı kullanılan 5 penaltının 4'ü gol olurken, 1 atışı Muslera çıkarsa da dönen vuruş golle sonuçlandı (Bursaspor - Aytaç Kara). Aslan; Kasımpaşa, Akhisar, Bursa, Yeni Malatya ve F.Bahçe maçlarında penaltıyla karşı karşıya kaldı.
Bu maçlardan sadece Kasımpaşa'yla yapılan kazanılırken, ikisi berabere, ikisi yenilgiyle sonuçlandı..Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın