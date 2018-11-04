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Galatasaray'da penaltılar kabus oldu

Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-kırmızılılar için ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Galatasaray'da penaltılar kabus oldu
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04 Kasım 2018 13:42
G.Saray'ın aleyhine bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 maçın 5'inde 5 penaltı çalındı.

Sarı-kırmızılılara karşı kullanılan 5 penaltının 4'ü gol olurken, 1 atışı Muslera çıkarsa da dönen vuruş golle sonuçlandı (Bursaspor - Aytaç Kara). Aslan; Kasımpaşa, Akhisar, Bursa, Yeni Malatya ve F.Bahçe maçlarında penaltıyla karşı karşıya kaldı.

Bu maçlardan sadece Kasımpaşa'yla yapılan kazanılırken, ikisi berabere, ikisi yenilgiyle sonuçlandı..Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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