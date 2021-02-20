Galatasaray'da penaltı itirazları!

Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da penaltı itirazları!
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20 Şubat 2021 19:34
Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı - kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.



TFF VAR sisteminden ise izleme önerisi gelmedi.

Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonun ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

RIDVAN DİLMEN: "DARBE YOK"

Pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Onyekuru'ya bir darbe yoktu. Dikkatli dikkatli inceledim." dedi.



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