Galatasaray'da penaltı itirazları!

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı - kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.
TFF VAR sisteminden ise izleme önerisi gelmedi.
Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonun ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
RIDVAN DİLMEN: "DARBE YOK"
Pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Onyekuru'ya bir darbe yoktu. Dikkatli dikkatli inceledim." dedi.
Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı - kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.
TFF VAR sisteminden ise izleme önerisi gelmedi.
Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonun ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdi.
RIDVAN DİLMEN: "DARBE YOK"
Pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Onyekuru'ya bir darbe yoktu. Dikkatli dikkatli inceledim." dedi.