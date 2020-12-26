Galatasaray'da penaltı itirazı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin 51. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.



Bu dakikada Galatasaray hücumundaki uzun pasta savunma arkasındaki Saracchi topla buluştu. Uruguaylı oyuncu, sol çaprazdan ceza sahası içine girdi ancak top önce kaleci sonra Edgar'a çarparak dışarı gitti. Galatasaraylı oyuncular Edgar'ın eliyle müdahalesi nedeniyle penaltı bekledi ancak maçın hakemi Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi ve VAR hakemi Suat Arslanboğa'dan da izleme önerisi gelmedi.