Galatasaray'da parola: 7 maç 21 puan

Galatasaray'da şampiyonluk için parola belirlendi: 7 maçı da kazanma hedefi var

Haber; Milliyet
Abone Ol
Galatasaray'da parola: 7 maç 21 puan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2021 09:23
Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin arkasında yer alan ancak Göztepe deplasmanında yeniden kendine gelen Galatasaray'da şampiyonluk için parola belirlendi: 7 maç 21 puan...

Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra İzmir deplasmanında gösterdiği reaksiyon ile dikkatleri çeken sarı-kırmızılılarda Florya'da yeniden hesaplar yapılmaya başlandı. Teknik Direktör Fatih Terim ve oyuncular, kalan 7 maçta 21 puan almaları halinde mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor. Bu 7 maçlık periyotta zor geçeceği düşünülen maçların kendi sahalarında oynayacaklarına dikkat çeken sarı-kırmızılılar, zor ve sıkışık takvimde tablonun her an değişebileceği öngörüsünde bulunuyor.

Bu nedenle her maçı final olarak değerlendiren sarı-kırmızılılar, bunun ilk ayağı olarak da Trabzon maçını görüyor. Terim ve öğrencileri, puan dezavantajına karşın 7 karşılaşmanın kazanılması halinde kesin olarak şampiyon olacaklarını düşünüyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.