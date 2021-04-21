Galatasaray'da parola: 7 maç 21 puan

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin arkasında yer alan ancak Göztepe deplasmanında yeniden kendine gelen Galatasaray'da şampiyonluk için parola belirlendi: 7 maç 21 puan...



Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra İzmir deplasmanında gösterdiği reaksiyon ile dikkatleri çeken sarı-kırmızılılarda Florya'da yeniden hesaplar yapılmaya başlandı. Teknik Direktör Fatih Terim ve oyuncular, kalan 7 maçta 21 puan almaları halinde mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor. Bu 7 maçlık periyotta zor geçeceği düşünülen maçların kendi sahalarında oynayacaklarına dikkat çeken sarı-kırmızılılar, zor ve sıkışık takvimde tablonun her an değişebileceği öngörüsünde bulunuyor.



Bu nedenle her maçı final olarak değerlendiren sarı-kırmızılılar, bunun ilk ayağı olarak da Trabzon maçını görüyor. Terim ve öğrencileri, puan dezavantajına karşın 7 karşılaşmanın kazanılması halinde kesin olarak şampiyon olacaklarını düşünüyor.



